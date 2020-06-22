Число заболевших COVID-19 достигло почти 9 миллионов

В мире увеличивается число заразившихся коронавирусом нового типа, а также число умерших от COVID-19.

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По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 22 июня, на планете подтверждены 8 953 598 случаев заболевших.

«Лидерами» здесь являются:

США — 2 280 912; Бразилия — 1 083 341; Россия — 583 879; Индия — 425 282; Великобритания — 305 803.

Число жертв на этой неделе, скорее всего, превысит полмиллиона. Пока же умершими от коронавируса считаются 468 346 человек: