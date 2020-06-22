Число заболевших COVID-19 достигло почти 9 миллионов
В мире увеличивается число заразившихся коронавирусом нового типа, а также число умерших от COVID-19.
По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 22 июня, на планете подтверждены 8 953 598 случаев заболевших.
«Лидерами» здесь являются:
- США — 2 280 912;
- Бразилия — 1 083 341;
- Россия — 583 879;
- Индия — 425 282;
- Великобритания — 305 803.
Число жертв на этой неделе, скорее всего, превысит полмиллиона. Пока же умершими от коронавируса считаются 468 346 человек:
- США — 119 975;
- Бразилия — 50 591;
- Великобритания — 42 717;
- Италия — 34 634;
- Франция — 29 643.