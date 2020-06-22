Число заболевших COVID-19 достигло почти 9 миллионов

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В мире увеличивается число заразившихся коронавирусом нового типа, а также число умерших от COVID-19.

Фото Depositphotos

По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 22 июня, на планете подтверждены 8 953 598 случаев заболевших.

«Лидерами» здесь являются:

  1. США — 2 280 912;
  2. Бразилия — 1 083 341;
  3. Россия — 583 879;
  4. Индия — 425 282;
  5. Великобритания — 305 803.

Число жертв на этой неделе, скорее всего, превысит полмиллиона. Пока же умершими от коронавируса считаются 468 346 человек:

  1. США — 119 975;
  2. Бразилия — 50 591;
  3. Великобритания — 42 717;
  4. Италия — 34 634;
  5. Франция — 29 643.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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