В ГАИ сообщили подробности ДТП, в котором погибла таксистка

В Госавтоинспекции сообщили некоторые подробности смертельного дорожно-транспортного происшествия в Витебском районе.

фото УГАИ Витебской области

Как отмечается, трагедия произошла в субботу вечером на дороге Витебск — Сиротино.

«38-летний водитель «Фольксваген» не справилась с управлением. Автомобиль съехал в кювет, опрокинулся, а затем вылетел на проезжую часть», — отметили в дорожной милиции.

Травмы, полученные таксисткой оказались несовместимыми с жизнью — она скончалась на месте.