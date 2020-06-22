В ГАИ сообщили подробности ДТП, в котором погибла таксистка

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В Госавтоинспекции сообщили некоторые подробности смертельного дорожно-транспортного происшествия в Витебском районе.

фото УГАИ Витебской области

Как отмечается, трагедия произошла в субботу вечером на дороге Витебск — Сиротино.

«38-летний водитель «Фольксваген» не справилась с управлением. Автомобиль съехал в кювет, опрокинулся, а затем вылетел на проезжую часть», — отметили в дорожной милиции.

Травмы, полученные таксисткой оказались несовместимыми с жизнью — она скончалась на месте.
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Тэги: ДТП такси Город: Витебск

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