Под Гомелем «восьмерка» сбила мальчика

Семилетний мальчик пострадал в дорожно-транспортном происшествии в деревне Кравцовка (Гомельский район).

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в субботу вечером 31-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2108» на улице Победы сбил ребенка, который «внезапно выбежал на проезжую часть дороги из-за автобуса».

В настоящее время мальчик находится под присмотром врачей.

Напомним, в настоящее время по всей стране проводится спецмероприятие «Берегите детей!». Главная цель акции, как сообщили в ГАИ, «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма».