Популярная в России схема обмана набирает обороты в Беларуси: Куфар предупредил о мошенниках

Крупнейшая по охвату площадка объявлений в Беларуси Куфар предупредила о мошеннической схеме, которая набирает обороты в Беларуси.

Как указано в распространенном релизе, «мошенники создают сайты, похожие на Куфар и Куфар Доставку, чтобы украсть деньги с карт. Ссылки на поддельные сайты пересылаются в популярных мессенджерах».

Отмечается, что «левые» сайты полностью или частично имитируют дизайн Куфара и его сервисов. В некоторых случаях единственное отличие — это другой адрес в поисковой строке. Так, вместо Kufar могут предложить перейти на Kyfar, а вместо официального домена Kufar.by перейти на .bel, .biz., .бел и т.п.

«Мы настоятельно рекомендуем общаться только в сообщениях на Куфаре, потому что здесь блокируются все ссылки на фишинговые сайты, а также пользователи, которые их рассылают», — отметила начальник службы поддержки пользователей Куфара Анастасия Наумова.

Также не следует переходить по ссылкам, которые присылаются в мессенджерах, так как во многих случаях подмену адреса заметить сложно.