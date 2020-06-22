Пассажир помешал водителю: двое минчан погибли в ДТП
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В результате аварии в Логойском районе погибли два человека.
Как сообщили в МВД, трагедия произошла накануне поздно вечером на трассе М3 Минск — Витебск.
По предварительным данным, один из пассажиров во время движения создал помеху в управлении автомобилем «Фольксваген Поло» 24-летней женщине-водителю, в результате чего та не справилась с управлением.
Автомобиль занесло и он перевернулся. От полученных травм на месте скончались два пассажира (23 и 62 года).
Водитель, а также пассажиры (10 и 40 лет) были доставлены в больницу (ребенок перевозился на руках у пассажира на заднем сидении).
В ГАИ отметили, что все находившиеся в машине — минчане.
Сегодня сообщалось, что под Витебском насмерть разбилась водитель такси.