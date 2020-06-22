Последствия ливня в Могилеве: автомобили пришлось откапывать из грязи

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Два с половиной часа ливня, накрывшего накануне рано утром некоторые районы Могилева, создали большие трудности местным автовладельцам.

По информации регионального управления МЧС, с 05:00 до 07:30 выпало 46,3 мм осадков (среднемесячная норма — 75 мм).

В областном центре и районе были подтоплены 54 подворья, 110 гаражей, два участка дорог (движение двух троллейбусных маршрутов было приостановлено).

Упавшие деревья повредили три легковых автомобиля.

 

Фото со страницы «ЧП Беларусь | Будь в курсе!» в соцсети
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Тэги: ливень Город: Могилев

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