Последствия ливня в Могилеве: автомобили пришлось откапывать из грязи

Два с половиной часа ливня, накрывшего накануне рано утром некоторые районы Могилева, создали большие трудности местным автовладельцам.

По информации регионального управления МЧС, с 05:00 до 07:30 выпало 46,3 мм осадков (среднемесячная норма — 75 мм).

В областном центре и районе были подтоплены 54 подворья, 110 гаражей, два участка дорог (движение двух троллейбусных маршрутов было приостановлено).

Упавшие деревья повредили три легковых автомобиля.