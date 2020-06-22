Лукашенко: в том виде, в котором понимают демократию, ее близко нет ни в одной стране

«Когда вы слышите разговоры о какой-то демократии, вы должны понимать, что в том виде, в котором мы понимаем эту демократию, ее близко нет ни в одной стране», — заявил Александр Лукашенко.

Он, в частности, привел примеры мер реагирования, которые принимались во Франции по отношению к «желтым жилетам», а также недавние события в США.

Лукашенко затронул и тему COVID-19. «Если бы остановились, мы бы никогда не восстановили нашу экономику. Мы понимали, что у нас экспортно ориентированная экономика. Мы понимали, что справимся, организация нашего государства позволяет это сделать», — цитирует официального лидера его пресс-служба.

«В Беларуси борются с вирусом очагово и не пошли на массовую изоляцию населения и остановку производств, — заявил он 22 июня в Бресте на встрече с воинским коллективом 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. — Этому способствовала в том числе система здравоохранения, широкая сеть инфекционных больниц, которую в Беларуси не уничтожили по примеру некоторых стран. Мы не допустили обрушения системы здравоохранения. Она выдержала. И мы начали вымывать, вычищать больницы».

По словам Лукашенко, в мире начинает оправдываться прогноз президента США Дональда Трампа, который сказал, что если не начать работать, то может умереть больше людей, чем от самого вируса. «И в Беларуси у большинства людей наступает понимание, что избранный в стране путь реагирования был правильным», — считает он.

«Экономика начинает восстанавливаться, у нас есть определенный запас», — сказал Лукашенко. Он отметил, что «в другом случае ниши белорусских компаний на мировых рынках просто заняли бы другие, и в прежних масштабах восстановить производства и экономику вряд ли бы удалось».