Герой Беларуси Дарья Домрачева обозначила позицию по выборам президента
Четырехкратная олимпийская чемпионка, герой Беларуси Дарья Домрачева обозначила свою позицию на президентских выборах.
На своей странице в социальной сети прославленная спортсменка написала, что выступает «абсолютно точно за свободные и честные выборы».
Она также подчеркнула, что «кандидаты в Президенты должны соответствовать определенным законодательством требованиям».
«Моё право и обязанность, как гражданина — прийти на выборы 9-го числа и проголосовать. Люблю Родную Мирную Беларусь!» — написала бывшая спортсменка, а ныне тренер сборной Китая.