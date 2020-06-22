Герой Беларуси Дарья Домрачева обозначила позицию по выборам президента

Четырехкратная олимпийская чемпионка, герой Беларуси Дарья Домрачева обозначила свою позицию на президентских выборах.

Фото из архива пресс-службы президента

На своей странице в социальной сети прославленная спортсменка написала, что выступает «абсолютно точно за свободные и честные выборы».

Она также подчеркнула, что «кандидаты в Президенты должны соответствовать определенным законодательством требованиям».

«Моё право и обязанность, как гражданина — прийти на выборы 9-го числа и проголосовать. Люблю Родную Мирную Беларусь!» — написала бывшая спортсменка, а ныне тренер сборной Китая.