В состав участковых избиркомов выдвинулись более 70 тысяч человек

В состав 5723 участковых избирательных комиссий выдвинуто 70 190 человек. Соответствующая информация опубликована на сайте Центризбиркома.

Граждан путем подачи заявлений выдвинуто 25 353 (36,1%), от трудовых коллективов — 6722 (9,6%).

От общественных организаций выдвинуто 38 114 человек (54,3%), в том числе от политических партий 4383 (6,2%).

Из политических партий наибольшее число представителей в состав участковых избирательных комиссий выдвинуто Республиканской партией труда и справедливости — 1294 человека (1,84%). Коммунистическая партия выдвинула 967 человек (1,38%), Белорусская аграрная партия — 576 (0,82%), Белорусская социально-спортивная партия — 556 (0,79%), Социал-демократическая партия народного согласия — 354 (0,50%), Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) — 212 (0,30%), Объединенная гражданская партия — 212 (0,30%), Партия БНФ — 109 (0,16%), Республиканская партия — 59 (0,08%), Либерально-демократическая партия — 37 (0,05%), партия «Белорусская социал-демократическая Грамада» — 6 (0,01%), Белорусская патриотическая партия — 1 (0,001%).

Среди общественных организаций наибольшее число представителей выдвинула Федерация профсоюзов — 9537 (13,6%). От ОО «Белая Русь» выдвинуты 4661 человек (6,6%), БРСМ — 4618 (6,6%), Белорусского союза женщин — 4503 (6,4%), Белорусского фонда мира — 3248 (4,6%), Белорусского общественного объединения ветеранов — 3229 (4,6%), иных общественных объединений — 3935 (5,6%).

Участковые избирательные комиссии должны быть сформированы не позднее 24 июня.

Президентские выборы пройдут 9 августа.