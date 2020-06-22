Россия готова продлить действие кредита на строительство БелАЭС и снизить по нему процентную ставку

Это следует из распоряжения правительства РФ № 1640-р от 19 июня, опубликованного сегодня на интернет-портале правовой информации России.

Распоряжение касается подписания протокола о внесении изменений в соглашение между правительствами РФ и Беларуси о предоставлении государственного экспортного кредита для строительства АЭС на белорусской территории от 25 ноября 2011 года.

В соответствии с упомянутым соглашением Россия предоставляет Беларуси кредит до 10 млрд долларов для финансирования 90% стоимости каждого договора между российским генеральным подрядчиком и белорусским заказчиком.

Из нового распоряжения правительства РФ следует, что проект поправок в соглашение был представлен российскому правительству Министерством финансов после согласования с МИД, Министерством экономического развития, госкорпорациями «Росатом» и «ВЭБ.РФ». Он прорабатывался с участием представителей Беларуси.

Минфину и МИД РФ поручено вместе с иными заинтересованными органами «провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанный протокол, разрешив вносить в прилагаемый проект протокола изменения, не имеющие принципиального характера».

Проект протокола о корректировке межправительственного соглашения предполагает увеличение крайнего срока использования кредита на сооружение БелАЭС с 2021 до 2023 года.

Статью соглашения о процентах по кредиту планируется изложить в следующей редакции: «На сумму каждой использованной части кредита начисляются проценты по ставке 3,3 процента годовых».

Стоит отметить, что в действующем соглашении прописана гораздо более сложная схема: на одну половину суммы каждой использованной части кредита начисляются проценты по ставке 5,23% годовых, на вторую половину — по ставке LIBOR для шестимесячных депозитов в долларах, увеличенной на маржу в 1,83%.

Поправки в соглашения также предусматривают перерасчет по новой процентной ставке суммы просроченной задолженности, а также несколько измененный порядок истребования этой задолженности.

В проекте документа указано, что протокол вступает в силу «с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу».

На встрече с коллективом Светлогорского целлюлозно-картонного комбината в Гомельской области 14 февраля Александр Лукашенко, сообщил, что Беларусь и Россия вырабатывают решение по урегулированию ситуации со строительством БелАЭС. «Вы знаете, что россияне должны были в 2018 году ввести первый блок, в 2019-м — второй. Но сорвали сроки, а там огромные штрафные санкции», — сказал он.

Лукашенко заявил, что на встрече 7 февраля в Сочи президент РФ Владимир Путин предложил найти «взаимоприемлемое решение, чтобы не начинать переговоры с санкций». Путин, по его словам, отметил, что государственный бюджет не готов к этим выплатам.

«Я говорю: хорошее предложение, у меня будет встречное, — сказал Лукашенко. — Вы сорвали сроки, значит, давайте договоримся, что процент по кредиту сократим до того уровня, как вы строите в Венгрии, во Вьетнаме (где-то около 3%). Мы не будем вводить санкции, и это как раз то на то и придется. И кредит, коль вы сроки сорвали, мы начнем выплачивать не через два года, а через пять. Логично? Логично. Неуютно, неудобно, но решили, что в этом плане мы будем договариваться: другого не дано. Или мы вводим санкции за просрочку (а там большие деньги), или они подвигаются по кредиту. Это вполне нормально».

«Отторжения по этому предложению» у президента РФ не было, добавил Лукашенко.