Лукашенко приказал военным «защитить суверенитет»

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Александр Лукашенко посетил 38-ю Брестскую отдельную гвардейскую десантно-штурмовую Венскую Краснознаменную бригаду.

Фото: president.gov.by

«В сложившейся обстановке задача армии и сил специальных операций в первую очередь — защита Отечества, поддержание стабильности и согласия в обществе. Вот мой вам приказ, — подчеркнул президент. — Сделайте все возможное, чтобы защитить суверенитет и обеспечить безопасность нашего государства. Не должны мы опять, как я часто говорю, пойти под плетку и надеть лапти. Не должны нас запрячь в телегу и стегать, чтобы мы, "вылупив вочы", как в народе говорят, скакали как бешеные и тянули чужой воз».

Во время встречи с военнослужащими он также отметил, что в стране поставлена задача самим производить основные боеприпасы и оружие.

«И дальше мы будем стараться производить свое, начиная от стрелкового оружия и заканчивая самыми современными ракетами типа "Полонез" и еще лучше. Конечно, у нас нет таких возможностей, как у некоторых, — сказал Лукашенко. — Но, тем не менее, дисциплина, исполнительность, мозги, возможность и способность собрать в кулак по копейке — и видите, мы кое-что научились делать. Это наше преимущество, и мы им будем пользоваться дальше — производить отечественные образцы вооружения и техники».
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Тэги: десантники Вооруженные силы Беларуси Город: Брест

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