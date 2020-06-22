Проект прогноза социально-экономического развития создадут до 15 сентября

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Межведомственная рабочая группа займется формированием проектов прогнозов социально-экономического и экономического развития Беларуси на 2021 год.

Премьер-министр Роман Головченко подписал соответствующее распоряжение № 137р 19 июня.

В задачи данной группы входит формирование параметров важнейших денежно-кредитных показателей и основных направлений бюджетно-финансовой и налоговой политики на следующий год. Курировать работу данной группы будет первый заместитель премьер-министра Николай Снопков.

Минфину страны совместно с республиканскими органами госуправления и другими госорганизациями, подчиненными правительству, облисполкомами и Минским горисполкомом, Нацбанком, НАН предстоит разработать проект республиканского бюджета на 2021 год. В свою очередь Минтруда Беларуси должно создать проект бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения на следующий год.
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Тэги: прогноз социально-экономического развития Минфин Минтруда Персона: Роман Головченко Николай Снопков

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