Проект прогноза социально-экономического развития создадут до 15 сентября
Межведомственная рабочая группа займется формированием проектов прогнозов социально-экономического и экономического развития Беларуси на 2021 год.
Премьер-министр
В задачи данной группы входит формирование параметров важнейших денежно-кредитных показателей и основных направлений бюджетно-финансовой и налоговой политики на следующий год. Курировать работу данной группы будет первый заместитель премьер-министра Николай Снопков.
Минфину страны совместно с республиканскими органами госуправления и другими госорганизациями, подчиненными правительству, облисполкомами и Минским горисполкомом, Нацбанком, НАН предстоит разработать проект республиканского бюджета на 2021 год. В свою очередь Минтруда Беларуси должно создать проект бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения на следующий год.