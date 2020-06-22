Хоккейный ЧМ в Минске и Риге официально сместили на две недели

Это решение было принято на ежегодном конгрессе Международной федерации хоккея, который проходил в формате видеоконференции.

Старт турнира в Беларуси и Латвии был запланирован на 7 мая, однако конгрессом утверждена новая дата — 21 мая 2021 года, сообщили в пресс-службе Белорусской федерации хоккея.

В Минске свои матчи проведут команды группы А: Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Беларусь и Великобритания. Участники октета B сыграют в Риге — Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия, Казахстан.

Финал турнира состоится 6 июня в «Минск-Арене».

Расписание и информация о продаже билетов появятся позже.