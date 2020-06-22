На участников потасовки с сотрудниками ОМОНа в Молодечно возбудили уголовное дело

В отношении участников потасовки с сотрудниками ОМОНа 19 июня в Молодечно во время акции «цепь солидарности» возбуждено уголовное дело, сообщили БелаПАН в Следственном комитете.

«В рамках возбужденного уголовного дела по статье 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок) Уголовного кодекса Республики Беларусь Молодечненским районным отделом Следственного комитета устанавливаются все обстоятельства», — сказала официальный представитель СК по Минской области Татьяна Белоног.

На вопрос, есть ли задержанные по данному делу, она ответила: «Это вся информация».

Правозащитникам, в свою очередь, известно о задержании как минимум двоих человек, один из них — Павел Песков. «Сейчас задержанные находятся в статусе подозреваемых», — сообщает правозащитный сайт «Весна».

Инцидент с сотрудниками ОМОНа произошел вечером 19 июня в центре Молодечно на перекрестке улиц Великий Гостинец и Богдана Хмельницкого, когда люди пытались отбить у сотрудников ОМОНа одного из задержанных. Широкий резонанс инцидент получил в связи с тем, что на опубликованных фото и видео у одного из сотрудников ОМОНа заметили в руках предмет, похожий на пистолет.