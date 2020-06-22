Заседание Евразийского межправсовета могут провести в Минске в очном формате

Беларусь предлагает провести заседание Евразийского межправительственного совета 17 июля, сообщил премьер-министр Роман Головченко на встрече с послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым.

«Вы знаете, что у нас продолжается работа по организации Евразийского межправительственного совета 17 июля. Рассчитываем, что он, конечно, будет в очном формате проведен, мы к этому готовы», — приводит слова Головченко пресс-служба правительства.

Кроме того, премьер-министр предложил обсудить вопросы организации двусторонней встречи с председателем российского правительства, а также проведения заседания Совета министров Союзного государства.

Головченко обратил внимание, что ситуация с коронавирусом повлияла на контакты на межгосударственном уровне, но теперь положение дел меняется, взаимодействие активизируется. Так, на минувшей неделе министры иностранных дел Беларуси и России подписали соглашение о взаимном признании виз. Глава белорусского правительства назвал это соглашение знаковым и выразил уверенность, что оно будет работать на благо двух стран.

Мезенцев передал Головченко послание от председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина. «Он желает успеха и еще раз подчеркивает систему отношений, которая сложилась между двумя странами», — отметил посол.