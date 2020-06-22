Депутат Клишевич: Подписные очереди и цепи солидарности были организованы радикалами

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«Именно радикальным крылом были организованы подписные очереди, цепи солидарности и карусели. Данная группа изначально была ориентирована на противоправные действия и формировалась в том числе из активистов бывших радикальных структур типа "Зубра"», — сказал депутат Палаты представителей и первый секретарь минского горкома БРСМ Сергей Клишевич.

Сергей Клишевич на реконструкция партизанского парада 1944 года в Минске, 24 июня 2017 года

«Мы видим, что в период сбора подписей наблюдалось выраженное разделение активистов оппозиции на легальное крыло, представленное штабами кандидатов, и на радикальное уличное крыло, непосредственно задействованное для организации протестной агитации без привязки к конкретному претенденту в кандидаты. Вероятно, именно со стороны радикального крыла ранее поступали угрозы в адрес сотрудников МВД, а в социальных сетях и мессенджерах распространялись призывы к насильственным действиям. Более того, через чаты и сторонние сайты имели место попытки создавать базы с личными данными сотрудников милиции в регионах и Минске для запугивания их и их семей», — написал Сергей Клишевич.

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На взгляд парламентария, на несанкционированных мероприятиях сейчас представлено то же ядро уличных акций, которое проявляло себя на момент антиинтеграционных протестов с Россией. «Эта технология последовательно применяется для масштабирования протеста. Обратите внимание, что оппозиционные СМИ теперь измеряют протест километрами, а не численностью активистов. Условно, 200-300 человек можно разместить с интервалом 2-3 м и громко отчитаться о километровых очередях в столице. При этом в онлайн-репортажах СМИ, к примеру, "Радио Свобода" от 19 июня, мы наблюдали непосредственную карусель, во время которой активисты перебегали в конец цепи по мере перемещения оператора съемки, что свидетельствует о постановочном характере и достаточно топорном исполнении», — подчеркнул он.

По мнению Клишевича сотрудники белорусского МВД действуют четко, слаженно, исключительно в рамках законности и ответственно выполняют поручение Лукашенко по обеспечению личной безопасности граждан.

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«Хочется искренне поблагодарить милицию за их работу в условиях жесткого информационного давления. Эта информационная пандемия, повторюсь, имеет внешние причины и направлена против всех основных бюджетных сфер, на которое опирается белорусское государство», — заключил представитель БРСМ.
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Тэги: БРСМ солидарность МВД белорусская оппозиция движение Зубр Персона: Сергей Клишевич

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