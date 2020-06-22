Задержанного возле акции солидарности врача-онколога оштрафовали на 675 рублей

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Суд Фрунзенского района признал Виктора Хващевского виновным в участии в несанкционированном митинге и сопротивлению законным требованиям милиции.

Свидетели из числа сотрудников ОМОНа заявили, что Хващевский нарушал общественный порядок, поэтому на него и составили протокол об административном правонарушении, передает TUT.by.

«Я в тот вечер ехал в книжный магазин, не знал ни про какой митинг. Увидел, что стоит сестра моей одноклассницы, она вышла на прогулку с собакой, подошел, мы где-то полчаса общались. Я видел, что там собрался народ, но мы просто общались, ничего не выкрикивали, — пояснил Виктор Хващевский. — Меня задержал ОМОН. Я выполнял их требования, потому что понимал, иначе будет еще хуже. Никакого сопротивления не оказывал», — сказал врач.

К материалам дела приобщена характеристика с места работы доктора Хващевского, где указано, что он высококлассный хирург-онколог, ответственный человек. Поддержать его в суд сегодня пришли родные, друзья и коллеги. Он увидеть их не смог, поскольку давал пояснения по скайпу из отделения милиции и, как сам неоднократно заявлял, почти ничего не слышал из зала суда из-за проблем со связью.

Судья Алла Скуратович сочла, что вина доктора подтверждена полностью и постановила взыскать с него штраф 25 базовых величин (675 рублей). Выходные, на которые попал и его профессиональный праздник, он провел в изоляторе временного содержания. Кстати, за эти трое суток ему тоже придется заплатить государству.
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Тэги: солидарность белорусская оппозиция Грушевка суд Персона: Алла Скуратович Виктор Хващевский Город: Минск

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