Мещерякова не пригласили на сбор баскетбольной сборной
Федерация баскетбола опубликовала состав игроков, приглашенных на УТС в спорткомплекс «Цмокі-Мінск».
Несколько дней назад спортсмен критически высказался на тему происходящего в Беларуси вокруг будущих президентских выборов. Пока нет информации, связаны ли между собой эти два события.
«Игра без правил... Кандидатов садят за решетку, людям затыкают рты. Это — не Беларусь будущего. Александр Григорьевич — вы не мой президент», —
Баскетболисты, вызванные на УТС: Андрей Стабровский, Владислав Близнюк, Андрей Рогозенко, Алексей Тростинецкий, Виталий Лютыч, Александр Пустогвар, Максим Салаш, Евгений Белянков, Максим Лютыч, Роман Рубинштейн, Бенджамин-Павел Дуду, Александр Семенюк, Артеем Мальков, Денис Викентьев, Владислав Микульский, Вадим Стубеда, Иван Аладко, Кирилл Ситник, Илья Шарипов.