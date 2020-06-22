Мещерякова не пригласили на сбор баскетбольной сборной

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Федерация баскетбола опубликовала состав игроков, приглашенных на УТС в спорткомплекс «Цмокі-Мінск».

Несколько дней назад спортсмен критически высказался на тему происходящего в Беларуси вокруг будущих президентских выборов. Пока нет информации, связаны ли между собой эти два события.

«Игра без правил... Кандидатов садят за решетку, людям затыкают рты. Это — не Беларусь будущего. Александр Григорьевич — вы не мой президент», — написал Мещеряков в своем «Инстаграме».

Баскетболисты, вызванные на УТС: Андрей Стабровский, Владислав Близнюк, Андрей Рогозенко, Алексей Тростинецкий, Виталий Лютыч, Александр Пустогвар, Максим Салаш, Евгений Белянков, Максим Лютыч, Роман Рубинштейн, Бенджамин-Павел Дуду, Александр Семенюк, Артеем Мальков, Денис Викентьев, Владислав Микульский, Вадим Стубеда, Иван Аладко, Кирилл Ситник, Илья Шарипов.
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Тэги: баскетбол-Беларусь сборная Беларуси по баскетболу Персона: Никита Мещеряков

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