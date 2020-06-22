В инициативную группу по проведению конституционного референдума записалось больше 12 тысяч человек

В инициативную группу по проведению конституционного референдума, предложенного претендендующим на президентский пост бывшим председателем правления «Белгазпромбанка» Виктором Бабарико, записалось больше 12 тысяч человек, сообщил во время стрима на официальном ютьюб-канале экс-банкира юрист его штаба Максим Знак.

Команда Бабарико обнародовала его видеообращение с инициативой провести референдум по изменению Конституции 19 июня. Сам претендент на президентский пост в это время уже находился в СИЗО КГБ.

«Сейчас, чтобы собрать всех вместе, нужно арендовать стадион, — отметил Знак. — В соответствии с разъяснениями наших государственных органов инициативная группа должна собраться в каком-то арендованном помещении. Мы сейчас ищем такое помещение. Как только будет известно какое, мы обязательно всех пригласим, кто сможет в него вместиться. Но даже если вы не попадете на это собрание, все равно у вас будет шанс помочь при проведении референдума. Не только члены инициативной группы, но и все остальные граждане смогут помочь — мы расскажем как».

По его словам, референдум является «объективной необходимостью, если нужно менять Конституцию». Он подчеркнул, что об изменении Основного закона говорили, как лица, выдвигаемые в качестве кандидатов в президенты, так и действующий глава государства.

«Действительно, у нас сложилась ситуация, когда в руках президента, который в соответствии с Конституцией в действующей редакции может избираться неограниченное количество раз, сосредоточены огромные полномочия, — отметил юрист. — Фактически президент назначает высших должностных лиц, имеет влияние во всех ветвях власти, сам может издавать декреты и указы, которые имеют большую силу, чем законы. Это действительно большие полномочия и большая нагрузка».

Знак отметил, что необходимо сформулировать такой вариант вопроса на референдум, который «позволит каким-то образом рассредоточить власть на три ветви и разработать систему сдержек и противовесов для того, чтобы судебная, законодательная и исполнительная власти уравновешивали друг друга и были устранены все дисбалансы».

«В качестве рабочей модели, которую Виктор Бабарико упоминал, мы можем взять Конституцию в редакции от 15 марта 1994 года, ведь она разрабатывалась с привлечением наилучших специалистов в области права», — напомнил он.

По словам юриста, если граждане проголосуют за изменения в Конституции, в соответствии с которыми она будет изложена в первоначальной редакции, «немедленно ступят в силу нормы, касающиеся ограничения президентства двумя сроками», то есть «лицо, которое уже занимало два раза эту должность, больше баллотироваться не сможет».

«Сразу же после вступления в силу [итогов референдума] юридическая сила декретов, указов президента не будет больше, чем у законов, в том числе кодексов. Такой орган, как Национальное собрание, сменит Верховный совет, а некоторые органы, например Комитет государственного контроля, в принципе в Конституции предусмотрены не будут. Поэтому в случае принятия такого решения на референдуме ожидается серьезная трансформация властных структур», — пояснил он.

Вместе с тем, по словам юриста, референдум по инициативе граждан, в случае если не будет никаких препятствий, состоится не раньше следующего года. «Только сбор и регистрация инициативной группы, получение заключений [Минюста и Генпрокуратуры относительно выносимого на референдум вопроса], направление заключения в ЦИК и назначение референдума займет какое то время, может быть месяц. Затем два месяца идет сбор подписей, после — анализ подписей. Потом Центральная комиссия должна принять сооветствующее решение и в течение двух месяцев президент должен издать указ, которым он назначит голосование на референдуме, который пройдет в течение трех месяцев после этого», — подчеркнул Знак.

Юрист штаба экс-банкира обратил внимание на то, что инициатива провести конституционный референдум не отменяет президентской кампании Виктора Бабарико.