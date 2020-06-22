Журналист Сергей Багров из Ганцевичей получил 15 суток ареста

Сотрудников газеты «Ганцавіцкі час» и сайта «Першы рэгіён» (1reg.by) Сергея Багрова и Александра Позняка, задержанных в Ганцевичах вечером 20 июня во время трансляции стихийной акции «Цепь солидарности», судили 22 июня в Барановичах.

Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов, во время освещения акции в городе их задержали сотрудники милиции, избили, а позже обвинили в неповиновении законным требованиям милиции (ст. 23.4 КоАП) и участии в несанкционированном массовом мероприятии (ч. 1 ст. 23.34 КоАП).

БАЖ подчеркивает незаконность этих обвинений, поскольку милиция не имела права задерживать журналистов, которые соблюдали закон и выполняли свою работу — вели трансляцию.

Главный редактор газеты «Ганцавіцкі час» Петр Гузаевский требовал освободить журналистов и заявил, что подает жалобу на действия милиции. По его словам, к журналисту применялись меры физического воздействия, ему угрожали, оскорбляли, при задержании прижимали коленом к асфальту.

22 июня выяснилось, что дело задержанных журналистов будет рассматривать суд Барановичского района, расположенный почти в 80 километрах от Ганцевичей.

Перед судом Александр Позняк подтвердил, что во время задержания милиционеры применяли меры физического воздействия. У журналиста — синяк под глазом. На судебном заседании Позняк заявил, что виновным себя не считает, поскольку в акции не участвовал, а вел трансляцию с места событий, исполнял журналистский долг. Редактор подтвердил, что направлял съемочную группу работать в центр города.

Рассмотрев материалы дела, судья признала Александра Позняка виновным по двум указанным выше статьям КоАП и назначила наказание по 15 базовых величин, что составляет в сумме 810 рублей. Решение может быть обжаловано в течение 10 дней в Брестском областном суде.

Около 21 часа закончился суд над Сергеем Багровым. Он получил 15 суток ареста.

БАЖ и редакции негосударственных медиа 22 июня выступили с совместным заявлением с требованием прекратить преследование журналистов и ограничение свободы выражения мнения. «В течение всего двух дней — 19 и 20 июня — в Беларуси были задержаны во время исполнения профессиональных обязанностей как минимум 14 журналистов, — отмечается в документе. — Причем большинство из задержанных имели удостоверения журналистов, как того требует законодательство о СМИ, и готовы были предъявить их по требованию, а также были весьма заметно обозначены как сотрудники СМИ соответствующими жилетами и бейджами».

Совместное заявление помимо БАЖ подписали БелаПАН, «Радыё Свабода», «Европейское радио», TUT.by, CityDog.by, «Наша Ніва», «Салiдарнасць», Hrodna.life, «Новы Час», «Народная Воля», «Комсомольская правда», «Рэгіянальная газета», «Брестская газета», «Белгазета», «Белорусский партизан», REFORM.by, By.tribuna.com, Onliner.by, Flagshtok.info, «Белсат», dev.by, «Медиа-Полесье», «Прессбол» и ряд других медиаресурсов страны. Список подписантов открыт.