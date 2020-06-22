Юрист штаба Бабарико: надеемся на изменение меры пресечения к моменту регистрации кандидатов

Команда Виктора Бабарико, который сейчас содержится под стражей в СИЗО КГБ, надеется на изменение меры пресечения к моменту регистрации кандидатов в президенты. Об этом заявил во время стрима на официальном youtube-канале экс-банкира юрист его штаба Максим Знак.

«Адвокаты, которые участвуют в этом уголовном деле, могут делиться чем-то только в рамках данной подписки о неразглашении, — отметил юрист. — Они не могут ходить и рассказывать Эдуарду и Виктору Дмитриевичу, как поживаем мы, передавать в полной мере, что они хотят нам сказать. Это особенности уголовного процесса, нужно понимать, что это так работает».

По словам Знака, в последнее время в телеграм-каналах стали появляться сообщения о том, что отца и сына Бабарико в КГБ якобы «избили, сломали палец, туда приезжала скорая».

«[Пишут, что якобы] адвокатов не пускают, и что это звенья одной цепи, мол, давайте что-нибудь с этим делать, — сказал он. — То, что адвокатов не пускают, — это одна проблема, и с ней разбираются допустимыми процессуальными средствами. Но адвокаты были у Виктора Дмитриевича и Эдуарда, видели их, разговаривали с ними. Они передали, что все у них хорошо, что каких-то оснований говорить, что применяется физическое или какое-то другое насилие, вообще нет. Сейчас есть уголовный процесс, работает грамотная команда адвокатов, я уверен, что они сделают все от них зависящее для того, чтобы доказать невиновность своих подзащитных. И в первую очередь — изменить меру пресечения, чтобы Виктор Дмитриевич мог сам ответить на вопрос, как он себя чувствует, и Эдуард тоже».

«Сейчас мы ждем проведения этих процессуальных действий. Примерно они закончатся тогда же, когда и процесс регистрации в качестве кандидата в президенты. Поэтому мы искренне надеемся, что к 14 июля у нас и по регистрации в кандидаты будет определенность, и по поводу уголовного процесса тоже будет какая-то определенность», — добавил Знак, сообщает БелаПАН.