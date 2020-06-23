Лукашенко: никогда не остановлюсь ни перед чем, чтобы защитить страну

Александр Лукашенко на встрече с брестчанами заверил, что вопросы, которые находятся в компетенции власти, необходимо решать вместе с ее представителями, в том числе и с ним самим.

Фото пресс-службы президента

«Я еще не забронзовел, как вы думаете. Я отреагирую. Но только не окунайте меня, чтобы я вам заборы чинил», — сказал белорусский руководитель.

«Слушайте, очнитесь, что вы творите? Зачем вам это надо? Ну вы же понимаете, что я никогда не остановлюсь ни перед чем, чтобы защитить страну, наших с вами детей. У вас есть дети. И у меня. Я хочу, чтобы эти детки жили в свободной, независимой стране. Хватит уже на нас ездить, быть в лаптях и под плеткой. Давайте как-нибудь мы встанем вместе и защитимся. Ибо нас возьмут в результате этой пандемии ночью, тихо, и никто не заметит», — сказал глава государства.

Ранее он заявлял, что «никому не позволю силовым образом решать проблемы, которые надо решать мирно, политическим путем, на основании наших законов. Так будет всегда».

Также он «просил и предупреждал» политические силы: «Не заставляйте власть идти на какие-то меры реагирования, не подталкивайте нас к этому».