Сотрудники ГАИ помогли спасти задыхающегося младенца

/ Общество
Просмотров: 425

Сотрудники столичной Госавтоинспекции пришли на помощь родителям, у которых задыхался новорожденный ребенок.

Как сообщили в МВД, вблизи станции метро «Могилевская» навстречу экипажу ГАИ выбежал водитель стоящей на «аварийке» легковушки.

Мужчина попросил помощи: в машине находится новорожденный ребенок, который задыхается, а бригада скорой медицинской помощи пока не прибыла.

Сотрудники ГАИ предложили свою помощь. С включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией инспекторы направились к ближайшей больнице.

На улице Кабушкина увидели «скорую», милиционеры передали ребенка медикам.

В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ГАИ новорожденный ребенок Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

ГАИ предлагает заметно усилить наказание за пьяное вождение

ГАИ предлагает заметно усилить наказание за пьяное вождение

Александр Студенцов. ЗАДАННЫЙ КУРС. ГАИ не догоняет

Александр Студенцов. ЗАДАННЫЙ КУРС. ГАИ не догоняет

ГАИ две недели будет проводить спецмероприятие

ГАИ две недели будет проводить спецмероприятие

ГАИ: система штрафных баллов направлена против злостных нарушителей

ГАИ: система штрафных баллов направлена против злостных нарушителей