Сотрудники ГАИ помогли спасти задыхающегося младенца

Сотрудники столичной Госавтоинспекции пришли на помощь родителям, у которых задыхался новорожденный ребенок.

Как сообщили в МВД, вблизи станции метро «Могилевская» навстречу экипажу ГАИ выбежал водитель стоящей на «аварийке» легковушки.

Мужчина попросил помощи: в машине находится новорожденный ребенок, который задыхается, а бригада скорой медицинской помощи пока не прибыла.

Сотрудники ГАИ предложили свою помощь. С включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией инспекторы направились к ближайшей больнице.

На улице Кабушкина увидели «скорую», милиционеры передали ребенка медикам.

В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.