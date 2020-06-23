Лукашенко пообещал бешено не фальсифицировать выборы

Александр Лукашенко на встрече с противниками аккумуляторного завода заявил, что «как мог, как умел, не один я, многие из вас создавали эту страну, и она такая есть».

Фото пресс-службы президента

«Может, другие сделают лучше. 9 августа все решится. И не думайте, что я пойду на какую-то бешеную фальсификацию», — заверил он.

«Слушайте, вы что, меня спустя четверть века президента за дурака считаете? — возмутился официальный лидер, общение которого с противниками завода показал телеканал «Беларусь 1». — Я ведь прекрасно понимаю, что происходит в стране. Я разбираюсь в современных технологиях, в ваших гаджетах и айпадах, и айфонах. Я создавал этот ИТ-парк собственными руками. Когда вы все сидели где-то на кухнях, я хотел вас собрать воедино, хотел дать вам работу, предоставить определенные льготы, чтобы сюда пошли американцы и индусы, которые нас значительно опережают. Я все это пережил, и я не хочу, чтобы это все было разрушено».

«Я хочу, чтобы вы по коровникам ходили, не то что ваш там альтернативщик (альтернативный кандидат в президенты. — БелаПАН.) один заявил: в коровник не пойду. А хто пойдзе? Вы пойдзеце? Захотите 6 млрд экспорта сельхозпродукции, пойдете не только в коровник — поползете туда. Я тоже нанюхался этих коровников за свою жизнь, но до сих пор хожу. Поэтому я хочу, чтобы было тихо и спокойно», — сказал Лукашенко.

«И запомните, — продолжил он, — Брест не ваш город, точнее, не только ваш, но и мой, я здесь знаю каждый квадратный метр… Это мой город, в котором я служил и защищал. Поэтому мне плохо, когда вы начинаете тут шуметь и буянить. Не надо это делать. Найдите общий язык. Если не можете найти, я открыт для вас, пожалуйста, приходите, разберемся».