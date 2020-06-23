Неустойчивая воздушная масса накрыла Беларусь
Сегодня на территории Беларуси будут хозяйничать неустойчивая воздушная масса и малоподвижный атмосферный фронт.
По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. Дожди ожидаются преимущественно на юге страны (местами прогремят грозы и пройдет ливень).
Ветер северо-восточный умеренный, при грозах сильный (с порывами до 14 м/с).
Погода в регионах:
- Брест +20..+22°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);
- Витебск +23..+25°C (вероятность осадков 5-10 %);
- Гомель +22..+24°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);
- Гродно +22..+24°C (вероятность осадков 5-10 %);
- Могилев +22..+24°C (вероятность осадков 5-10 %);
- Минск +22..+24°C (вероятность осадков 5-10 %).