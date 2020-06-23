Неустойчивая воздушная масса накрыла Беларусь

/ Общество
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Сегодня на территории Беларуси будут хозяйничать неустойчивая воздушная масса и малоподвижный атмосферный фронт.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. Дожди ожидаются преимущественно на юге страны (местами прогремят грозы и пройдет ливень).

Ветер северо-восточный умеренный, при грозах сильный (с порывами до 14 м/с).

Погода в регионах:

  • Брест +20..+22°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);
  • Витебск +23..+25°C (вероятность осадков 5-10 %);
  • Гомель +22..+24°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);
  • Гродно +22..+24°C (вероятность осадков 5-10 %);
  • Могилев +22..+24°C (вероятность осадков 5-10 %);
  • Минск +22..+24°C (вероятность осадков 5-10 %).
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Тэги: погода

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