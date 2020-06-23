Неустойчивая воздушная масса накрыла Беларусь

Сегодня на территории Беларуси будут хозяйничать неустойчивая воздушная масса и малоподвижный атмосферный фронт.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. Дожди ожидаются преимущественно на юге страны (местами прогремят грозы и пройдет ливень).

Ветер северо-восточный умеренный, при грозах сильный (с порывами до 14 м/с).

Погода в регионах: