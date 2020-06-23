Лукашенко: у меня сотни тысяч таких заводов, и я не собираюсь судьбу связывать с жуликами и с этим аккумуляторным

В ходе общения с противниками аккумуляторного завода в Бресте вечером 22 июня Александр Лукашенко поклялся детьми, что занимает нейтральную позицию в отношении судьбы этого предприятия. Он призвал не «пристегивать» его имя к заводу.

Фото пресс-службы президента

«У меня сотни тысяч таких заводов, и я не собираюсь свою судьбу связывать с какими-то жуликами и с этим заводом. Если вы не хотите каких-то там рабочих мест, ну, хорошо, не надо. Если там 300 или сколько, мне докладывали, рабочих мест, если он грязный, он никогда не будет здесь. И не только здесь», — заявил глава государства.

О чем еще Лукашенко говорил в Бресте:

По словам президента, он не хочет уничтожить эту красоту природы.

«Вы неправильно акценты расставляете, что «гэта Лукашэнке патрэбен гэты завод». Да плевать, по большому счету, я хотел на этот завод. Жили мы без него и жить можем», — заявил Лукашенко, общение которого с противниками завода было показано на телеканале «Беларусь 1».

«Но это завод, который у нас может быть, — отметил официальный лидер. — Аккумуляторами все пользуемся, а где берем их? На Западе, а это валюта. Поэтому давайте соберемся вместе, если вы видите этот завод в другом месте, сбросимся и перенесем его».