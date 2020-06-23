Число жертв COVID-19 в США превысило 120 тысяч

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Согласно новым данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа перевалило за отметку в девять миллионов.

Как сообщается, всего заболевшими считаются 9 098 855 человек. Пятерка стран-«лидеров» выглядит так:

  1. США — 2 312 302;
  2. Бразилия — 1 106 470;
  3. Россия — 591 465;
  4. Индия — 440 215;
  5. Великобритания — 306 761.

За все время пандемии недуг унес жизни 472 172 пациентов. Больше всего смертей зарегистрировано в следующих странах:

  1. США — 120 402;
  2. Бразилия — 51 271;
  3. Великобритания — 42 731;
  4. Италия — 34 657;
  5. Франция — 29 666.

По данным Минздрава на 22 июня, число жертв COVID-19 в Беларуси выросло до 351. Всего зафиксировано 59 023 случая коронавирусной инфекции (+518).

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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