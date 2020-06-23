Число жертв COVID-19 в США превысило 120 тысяч

Согласно новым данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа перевалило за отметку в девять миллионов.

Как сообщается, всего заболевшими считаются 9 098 855 человек. Пятерка стран-«лидеров» выглядит так:

США — 2 312 302; Бразилия — 1 106 470; Россия — 591 465; Индия — 440 215; Великобритания — 306 761.

За все время пандемии недуг унес жизни 472 172 пациентов. Больше всего смертей зарегистрировано в следующих странах:

США — 120 402; Бразилия — 51 271; Великобритания — 42 731; Италия — 34 657; Франция — 29 666.

По данным Минздрава на 22 июня, число жертв COVID-19 в Беларуси выросло до 351. Всего зафиксировано 59 023 случая коронавирусной инфекции (+518).