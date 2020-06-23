Цепкало: не исключаю, что меня могут, как Бабарико, арестовать

Претендующий на пост президента Беларуси экс-глава Парка высоких технологий, бывший чиновник и дипломат Валерий Цепкало допускает, что с ним может случиться что-то похожее на произошедшее с Сергеем Тихановским и Виктором Бабарико, которые находятся в СИЗО.

«Теоретически я не могу исключить такого, но в настоящий момент мы просто двигаемся в политическом процессе, делаем то, что разрешено делать в соответствии с Конституцией и избирательным законодательством нашей страны. Мы не нарушаем никаких законов — мы пока движемся, с моей точки зрения, максимально чисто в этом избирательном процессе», — сказал Цепкало в интервью РБК .

При этом он согласился с ремаркой, что, возможно, закон для этого нарушать и не требуется. «Ну, да. Но, еще раз я подчеркиваю, что я в настоящий момент не думаю об этом», — отметил потенциальный кандидат.