Цепкало: народ очень устал от длительного правления Лукашенко и хочет перемен

Говоря о ходе президентской кампании, в частности задержании экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, Цепкало сказал, что это «звенья одной цепи».

«Сначала снят был Сергей Тихановский, сейчас Бабарико. Правда, он еще не снят юридически, потому что все-таки собрал необходимые для регистрации в качестве кандидата в президенты подписи. Сейчас Центризбирком будет их рассматривать. Пока судебное решение не вынесено, он формально, юридически является участником президентской гонки. В белорусском обществе это рассматривается как давление на избирательный процесс и попытка ослабить, а может, и выбить каких-то кандидатов», — сказал экс-глава Парка высоких технологий в интервью РБК .

По его мнению, прошедшие по всей стране протесты, «цепи солидарности» обусловлены желанием у общества перемен.

«Я думаю, народ просто очень устал от длительного правления одного человека. И явно сейчас ощущение, что люди хотят перемен. Связано это может быть со многими факторами… Нынешняя социальная активность, действительно, очень нехарактерна для белорусской политической жизни. Такого в белорусской истории не было никогда. Последние 10 лет страна вообще не развивалась», — подчеркнул претендент в президенты.

Оценивая возможность проведения честных выборов, Цепкало отметил, что очень на это надеется. «Мы же ничего не просим сверхординарного. Мы просто хотим, чтобы у нас соблюдалась Конституция, соблюдались законы, соблюдались правила игры в конце концов. Я не хотел говорить, верю я в честность или не верю, потому как это будет зависеть от многих факторов, это будет зависеть и в том числе от инициатив гражданского общества, люди активно собирают подписи, вступают в местные избиркомы. Мы очень надеемся, что именно гражданское общество сможет обеспечить максимально прозрачный процесс подсчета голосов», — сказал Цепкало.

На совещании 4 июня Александр Лукашенко, не называя Цепкало, вновь призвал его рассказать о причинах увольнения из ПВТ: «Один заявляет, что он цифровую повестку выработал в Беларуси и создал IT-парк. Так вот должен сказать: я попросил, чтобы он рассказал, почему его уволили, такого знаменитого. До сих пор не говорит. Мы ждем. Придет время, нужно — скажем».

Избирательную кампанию в Беларуси продолжают семь претендентов на пост президента. Регистрация кандидатов пройдет с 5 по 14 июля. Выборы назначены на 9 августа.