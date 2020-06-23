«Лукашенко каждый день кого-то в чем-то обвиняет»

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По мнению потенциального кандидата в президенты Валерия Цепкало, белорусские власти обвиняют в бедах кого только можно, ноне себя.

Фото из архива пресс-службы президента

«У нас то заговоры Госдепа, то интриги Россельхознадзора, то в наших бедах виноваты европейские комиссары», — заметил он в интервью РБК.

В этой связи его не удивляет тот факт, что Александр Лукашенко некоторых своих оппонентов обвиняет в связях с Россией.

Что еще говорил Цепкало в интервью РБК:

«Ни для кого из наших граждан не является большой новостью, что в наших проблемах виноват кто-то другой, только не мы сами. А вообще он каждый день кого-то в чем-то обвиняет. Называет бизнесменов вшивыми блохами, пиявками, политических оппонентов — шелудивыми, дебилами и мерзавцами. Поэтому критика, что человек является пророссийским, — это, мне кажется, самое мягкое, что можно услышать из его уст», добавил Цепкало.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Валерий Цепкало

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