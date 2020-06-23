Консульский сбор для белорусов: Литва «зарядила» 60 евро за национальные визы

Литва с июля вновь вводит для граждан Беларуси визовый сбор 60 евро при получении национальных литовских виз.

Фото LRT

Как сообщает портал Delfi , такое решение 22 июня приняло правительство Литвы. С 2011 года такой сбор не взимался.

«Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс пояснил, что данный проект (решения о взимании консульского сбора. — БелаПАН.) предлагает скидку в 50% для граждан Беларуси за выдачу национальных виз, что будет паритетным зеркальным решением, так как белорусы такую скидку к гражданам Литвы применяют, — пишет портал. — По данным МИД, с 2011 по 2019 годы гражданам Беларуси было выдано 44 тысячи 966 национальных виз, и за это время не взимавшийся консульский сбор составил свыше 2,6 млн евро. Беларусь не выразила протеста по поводу такого решения Литвы, но пожелала, чтобы новый порядок вступил в силу вместе с договором с ЕС об упрощенном порядке выдачи виз, то есть с 1 июля».

Стоит отметить, что данное решение касается только национальных литовских виз, которые дают право находится в стране от трех месяцев до года.

Стоимость шенгенских виз с 1 июля, когда вступит в силу соглашение между Беларусью и Евросоюзом об упрощении визовых процедур, составит 35 евро. Шенгенская виза разрешает пребывание на территории одной или нескольких стран Шенгенской зоны до 90 дней в течение полугода.