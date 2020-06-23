Правозащитники призвали Беларусь исполнять взятые в рамках ОБСЕ обязательства

Кампания «Правозащитники за свободные выборы» требует от властей прекратить давление на независимых наблюдателей.

Наблюдатель Сергей Латинский в суде

В кампанию входят закрытый властями правозащитный центр «Весна» и республиканское общественное объединение «Белорусский Хельсинкский комитет».

Как отмечается в заявлении, цель кампании «Правозащитники за свободные выборы» — оценка избирательного процесса с точки зрения белорусского законодательства и международных стандартов свободных и демократических выборов, а также информирование общественности о ходе выборов и результатах наблюдения.

Наблюдательная кампания не поддерживает никого из участников президентских выборов, подчеркивается в заявлении, опубликованном на правозащитном сайте spring96.org .

«Наблюдатели кампании «Правозащитники за свободные выборы» приняли на себя обязательства не входить в избирательные штабы отдельных кандидатов, не оказывать им помощь, направленную на их выдвижение или агитацию, сохранять строгую беспристрастность при исполнении своих обязанностей, ни в коем случае не выражать преимущество в отношении кандидатов и добросовестно их выполняют, оставаясь независимыми и объективными участниками процесса», — говорится в заявлении.

По оценке правозащитников, «определенные действия со стороны представителей государства» в отношении наблюдателей создают «препятствия в их работе», а также «ограничивают их возможности» и в целом формируют «атмосферу страха в стране».

В заявлении, в частности, отмечается, что административному преследованию подверглась долгосрочная наблюдательница кампании Елена Маслюкова. 17 июня суд Светлогорского района (Гомельская область) оштрафовал ее на 810 рублей якобы за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Между тем, она лишь наблюдала за проведением пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Кроме того, 20 июня Маслюкову задержали и около четырех часов удерживали в Светлогорском РОВД «для опроса».

19 июня во время предвыборного пикета в Бобруйске (Могилевская область) был задержан журналист и наблюдатель кампании Сергей Латинский. 22 июня его осудили на 10 суток административного ареста якобы за участие в несанкционированной акции. До суда он находился в изоляторе временного содержания.

Вечером 21 июня в Витебске была задержана наблюдательница кампании Ирина Третьякова. В Первомайском РОВД города ей сообщили, что в отношении нее ведется административный процесс — милиция считает, что она участвовала в несанкционированном мероприятии 19 июня у входа в витебский торговый центр «Марко-Сити». Разбирательство пройдет 24 июня в суде Железнодорожного района Витебска.

Все наблюдатели, на которых составлены протоколы якобы за участие в несанкционированных мероприятиях, находились там «с целью осуществления законной деятельности по наблюдению за выборами, в том числе массовыми мероприятиями, происходящими в рамках избирательной кампании», подчеркивается в заявлении.

«Согласно руководящим принципам ОБСЕ по свободе мирных собраний, сотрудники правоохранительных органов должны проводить различие между участниками собрания, и теми, кто в нем не участвует (например, случайные прохожие или наблюдатели)», — отмечают представители кампании.

Они напоминают властям, что выборы должны проводиться «в атмосфере свободы и честности, в которой никакие административные действия, насилие или запугивание не сдерживали бы кандидатов от свободного изложения своих взглядов и оценок». Действия со стороны государства не должны мешать избирателям «знакомиться с кандидатами, обсуждать их, голосовать свободно, не опасаясь наказания».

Уважение к институту национального наблюдения, а также непротиводействие наблюдателям во время выборов является обязательством Беларуси, которое она приняла будучи членом ОБСЕ.

В связи с этим «Правозащитники за свободные выборы» требуют от властей безотлагательно прекратить административное преследование Маслюковой, Латинского и Третьяковой, а также впредь воздержаться от любой формы давления на независимых наблюдателей.