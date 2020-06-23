Трамп ударил по трудовой миграции

США приостановили выдачу некоторых временных рабочих виз до конца 2020 года. Соответствующий указ подписал президент Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома.

Фото из микроблога Дональда Трампа

«Американские рабочие конкурируют с иностранными гражданами за рабочие места в каждом секторе нашей экономики, в том числе с миллионами иностранцев, которые въезжают в Соединенные Штаты для выполнения временной работы, — отмечается в сообщении. — Временных работников часто сопровождают их супруги и дети, многие из которых также конкурируют с американскими рабочими. В обычных условиях правильно организованные программы временного трудоустройства могут принести пользу экономике. Но в чрезвычайных обстоятельствах экономического спада, вызванного вспышкой COVID-19, некоторые неиммиграционные визовые программы, разрешающие такую занятость, представляют необычную угрозу для занятости американских рабочих».

«При управлении иммиграционной системой нашей страны мы должны помнить о влиянии иностранных рабочих на рынок труда Соединенных Штатов, особенно в нынешних чрезвычайных условиях высокой внутренней безработицы и низкого спроса на рабочую силу, — подчеркивается в документе. — Исторически сложилось так, что при восстановлении после экономических потрясений, вызывающих значительное снижение производительности, восстановление занятости отстает от улучшения экономической активности. Этот прогнозный результат показывает, что экономике Соединенных Штатов, вероятно, потребуется несколько месяцев, чтобы вернуться к экономическому производству до спада, и дополнительные месяцы, чтобы восстановить стабильный спрос на рабочую силу. В свете вышеизложенного я определил, что въезд до 31 декабря 2020 года некоторых иностранцев в качестве иммигрантов и неиммигрантов будет наносить ущерб интересам Соединенных Штатов».

Под ограничение попали визы таких категорий, как H-1B (для иностранных квалифицированных специалистов), H-4 (для членов семей обладателей визы H-1B), H-2B (сезонные рабочие визы), L-1 (для руководителей, менеджеров и специалистов при переводе из иностранной компании в дочернюю или филиал в США для работы на временной основе), некоторые визы категории J (для участников программ культурного и профессионального обмена, в том числе летних рабочих программ для молодежи).