Экс-президент Кыргызстана Атамбаев получил 11 лет колонии

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К длительному сроку заключения приговорили бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

Алмазбек Атамбаев. Фото: аzattyk.org

Как пишет 24.kg, экс-лидера страны признали виновном в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Прокурор просил приговорить Атамбаева к 15 годам. Сам бывший глава государства отказался выступать в суде с последним словом.

Приговор вынес судья Эмильбек Каипов: 11 лет и два месяца лишения свободы с конфискацией имущества.

Обвиняемыми по этому делу проходят 19 человек — это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники.
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Тэги: Кыргызстан коррупция Персона: Алмазбек Атамбаев Азиз Батукаев Эмильбек Каипов Город: Бишкек

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