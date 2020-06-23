Экс-президент Кыргызстана Атамбаев получил 11 лет колонии
К длительному сроку заключения приговорили бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.
Как пишет 24.kg, экс-лидера страны признали виновном в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Прокурор просил приговорить Атамбаева к 15 годам. Сам бывший глава государства отказался выступать в суде с последним словом.
Приговор вынес судья Эмильбек Каипов: 11 лет и два месяца лишения свободы с конфискацией имущества.
Обвиняемыми по этому делу проходят 19 человек — это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники.