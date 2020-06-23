Экс-президент Кыргызстана Атамбаев получил 11 лет колонии

К длительному сроку заключения приговорили бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

Алмазбек Атамбаев. Фото: аzattyk.org

Как пишет 24.kg, экс-лидера страны признали виновном в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Прокурор просил приговорить Атамбаева к 15 годам. Сам бывший глава государства отказался выступать в суде с последним словом.

Приговор вынес судья Эмильбек Каипов: 11 лет и два месяца лишения свободы с конфискацией имущества.

Обвиняемыми по этому делу проходят 19 человек — это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники.