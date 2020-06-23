Германия назвала приоритет для своего председательства в Совете ЕС

С 1 июля председательство в Совете Европейского союза переходит к Германии.

Правящая в ФРГ коалиция приняла решение, что главным в этом периоде будет борьба с пандемией коронавируса, пишет DW .

«Пандемия COVID-19 ставит Евросоюз перед судьбоносным вызовом», — говорится в совместном заявлении по итогам заседания.

Германия, согласно документу, исполняя роль председателя Совета ЕС, будет «прикладывать все силы для того, чтобы сообща и, думая о будущем, справиться с этой задачей и вновь сделать Европу сильной».

Ранее глава германского правительства Ангела Меркель заявила, что видит в председательстве ФРГ в Совете ЕС возможность придать новый импульс отношениям с Россией. Канцлер отнесла к возможным темам для обсуждений с Москвой ситуацию в Ливии и Сирии, защиту климата и глобальное здравоохранение.

Ожидается, что программа председательства в Совете ЕС будет представлена уже завтра. Государство-председатель Совета Евросоюза избирается на шесть месяцев. Германия, в последний раз занимавшая этот пост в 2007-м, 1 июля по ротации сменит на нем Хорватию. А с нового года передаст эстафету Португалии.