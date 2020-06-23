Еще шесть человек в Беларуси умерли за сутки от COVID-19

Число умерших в Беларуси от COVID-19 увеличилось за сутки на шесть и достигло 357.

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По данным Минздрава на 23 июня, всего в Беларуси уже зарегистрированы 59 487 человек (+464) с положительным тестом на COVID-19 (проведено 886 248).

Выздоровели и выписаны 38 688 пациенто (+765).

Статистику по регионам Минздрав уже давно не представляет, уверяя, что у всех умерших пациентов был «ряд хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией».

Напомним, по данным данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа на утро 23 июня составило 9 098 855 человек (недуг унес жизни 472 172 пациентов).