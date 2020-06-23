Прокопович сохранил место в «БПС-Сбербанке»

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «БПС-Сбербанк» 23 июня приняло решение об избрании нового состава наблюдательного совета банка.

Проведение внеочередного собрания акционеров было обусловлено утверждением изменений в устав банка, согласно которым количественный состав наблюдательного совета уменьшился с 13 до 11 человек, сообщает пресс-служба банка.

В состав нового наблюдательного совета избрано пять представителей российского «Сбербанка» (Наталья Авдеенко, Григорий Анашкин, Алексей Ашурков, Павел Барчуго, Тимур Козинцев), три независимых директора (Галина Кухоренко, Светлана Малыхина, Людмила Попова), а также Лилия Астапович, которая в предыдущем составе совета была членом аудиторского комитета.

В состав наблюдательного совета «БПС-Сбербанка» также вошли первый заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Алексей Васильев (представитель государства) и экс-глава Нацбанка Петр Прокопович, который председательствовал в предыдущем составе.

«Ко мне никаких вопросов, претензий со стороны акционеров не было», — сказал корреспонденту БелаПАН Петр Прокопович на прошлой неделе, комментируя грядущие изменения в наблюдательном совете банка.

Избрание нового руководства наблюдательного совета из числа действующих членов «состоится в рамках ближайшего очного заседания данного коллегиального органа», говорится в сообщении «БПС-Сбербанка».

ОАО «БПС-Сбербанк» является одним из крупнейших банков Беларуси по размеру активов. Чистая прибыль по итогам 2019 года по национальным стандартам составила 107,2 млн рублей при рентабельности капитала 15,8%. Основным акционером выступает российский «Сбербанк», которому принадлежит 98,43% акций белорусского банка.