Коронапсихоз накрыл КГБ: адвокатов не пускают к Бабарико

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Адвоката претендента на пост президента, экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико Дмитрия Лаевского вновь не пустили к подзащитному.

Как сообщил он БелаПАН, 23 июня его снова не допустили к подзащитному, который находится в СИЗО Комитета госбезопасности.

В бюро пропусков КГБ, как и днем ранее, у него не приняли необходимые для организации встречи документы, сославшись на то, что посещение невозможно в связи с эпидемиологической ситуацией. Адвокат снова обратился в Генеральную прокуратуру с жалобой на невозможность увидеться с клиентом.

Утром 23 июня Лаевский сообщил БелаПАН, что адвокаты Бабарико продолжают работать над тем, чтобы свидание с подзащитным состоялось, но пока «в этом направлении больших продвижек нет».

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 дело Белгазпромбанка Персона: Дмитрий Лаевский Виктор Бабарико Город: Минск

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