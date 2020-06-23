Коронапсихоз накрыл КГБ: адвокатов не пускают к Бабарико

Адвоката претендента на пост президента, экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико Дмитрия Лаевского вновь не пустили к подзащитному.

Как сообщил он БелаПАН, 23 июня его снова не допустили к подзащитному, который находится в СИЗО Комитета госбезопасности.

В бюро пропусков КГБ, как и днем ранее, у него не приняли необходимые для организации встречи документы, сославшись на то, что посещение невозможно в связи с эпидемиологической ситуацией. Адвокат снова обратился в Генеральную прокуратуру с жалобой на невозможность увидеться с клиентом.

Утром 23 июня Лаевский сообщил БелаПАН, что адвокаты Бабарико продолжают работать над тем, чтобы свидание с подзащитным состоялось, но пока «в этом направлении больших продвижек нет».