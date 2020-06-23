Финал конкурса «Мисс и Миссис Минск» проведут 26 июня

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В этом году состязания между претендентками состоятся в едином формате на сцене Prime Hall.

За право получить титул борются 15 девушек и 16 дам, сообщает агентство «Минск-Новости».

«Кастинги проходили с 2019 года. Мы получили около 3 тысяч заявок. По результатам отбора и индивидуальных собеседований выбрали 31 участницу. В течение трех недель они соревновались в кулинарном мастерстве, представляли творческие номера, социальные проекты. Были организованы фотосессии, мастер-классы по этикету и фотопозированию. В финале будут различные дефиле», — рассказала главный организатор конкурса Алена Лобанова.

Жюри оценит не только внешние данные, но и артистизм, харизму, умение преподнести свой образ, вести себя в обществе, итоги предварительных испытаний. В каждой номинации определят тройку победителей и Топ-5. Мисс Минск будет представлять осенью Беларусь в Турции на конкурсе «Мисс Евразия», а Миссис Минск — на конкурсе «Миссис Европа».

Стать зрителем финального шоу конкурса красоты можно после регистрации на сайте missminsk.by.
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Тэги: Мисс Минск-2020 Мисс Минск Миссис Минск конкурс красоты Prime Hall Персона: Алена Лобанова Город: Минск

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