Белорусы подписываются под петицией против задержаний и применения силы к участникам мирных собраний

На сайте petitions.by 23 июня объявлен сбор подписей под петицией в адрес Генеральной прокуратуры с требованием «принять меры прокурорского реагирования по пресечению незаконных действий милиции».

Петицию поддержали четыре правозащитные организации — Белорусский Хельсинкский комитет, центр «Весна» (лишен регистрации в Беларуси), «Правовая инициатива» и «Хьюман Константа».

В петиции от Генпрокуратуры требуется «немедленно принять меры по пресечению незаконных действий правоохранительных органов, выражающихся в задержании мирных граждан на улицах белорусских городов, в том числе лицами в гражданской форме одежды, в применении к участникам мирных собраний насилия и жестокого обращения».

«Нельзя применять насилие к мирным людям, — подчеркивается в петиции. — Тем более возмутительно, когда такое насилие применяется лицами, которых нельзя однозначно идентифицировать как представителей власти. Мы считаем, что это может приводить к различным конфликтным ситуациям и к законному применению силы со стороны граждан с целью самообороны от неизвестных лиц».

В петиции напоминается, что согласно ст. 34 Уголовного кодекса «каждый гражданин имеет право на защиту от общественно опасного посягательства» вне зависимости от того, есть ли «возможность избежать посягательства либо обратиться за помощью к другим людям или органам власти».

Чтобы таких ситуаций не возникало, от Генпрокуратуры требуют обязать сотрудников органов внутренних дел «находиться в форменной одежде, которая будет ясно демонстрировать участникам мирных собраний, что они имеют дело не с бандитами, а с представителями власти», а также «не использовать для перевозки задержанных людей автотранспорт без опознавательных милицейских знаков». Также от надзорного органа требуют принудить милицию «не задерживать людей и не применять к ним силу только лишь за участие в мирных собраниях, без реальных и значительных (веских) оснований».

Одновременно подписанты требуют «обеспечить эффективную защиту тех сотрудников правоохранительных органов, которые откажутся выполнять заведомо преступные приказы и распоряжения, нарушающие права граждан».