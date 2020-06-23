Василий Хомутовский эмоционально высказался о выборах президента

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Известный в прошлом голкипер, а ныне тренер брестского «Динамо» высказался по поводу предстоящих президентских выборов в Беларуси.

«Джордж Оруэлл писал: "Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм"! За те годы, что играл и жил в Европе, проникся одним... Уважай себя и окружающих... Уважай свое мнение и позицию других! Не важно, какая у него или у тебя должность и положение. Мы все Личности! Желаю, чтобы каждый имел свое мнение и свободу его высказать! Я за прозрачные и честные выборы», — написал Хомутовский в «Инстаграме».

Футболист родился в 1978 году в Минске. Чемпион Беларуси в составе БАТЭ, дважды чемпион Румынии в составе «Стяуа». Провел 26 матчей за национальную сборную.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Василий Хомутовский

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