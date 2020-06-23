В Минске установят мемориальную доску в честь писателя Василя Быкова

Доску изготовил белорусский скульптор Игорь Зосимович. Инициатором выступили благотворительный фонд Марии Магдалены Радзивилл и Ассоциация белорусов Швейцарии при поддержке МИД, Министерства культуры и Мингорисполкома.

Источник: minsknews.by

Еще в 2018 году появилась такая идея, были собраны средства на создание и установку доски, пишет minsknews.by .

«В январе 2020-го началась работа над проектом и изготовлением мемориальной доски Быкову. Работали вместе с архитектором Виктором Карако. Решено сделать вертикальную композицию — 1,83 м в длину и 0,5 м в ширину. Размер обусловлен местом установки — на выступающем пилоне дома № 10 на ул. М. Танка, в котором долгое время и жил писатель», — сказал Зосимович.

Центральную часть доски занимает портрет классика, отлитый в бронзе. Сама мемориальная доска выполнена из латунного листа. На него нанесен фрагмент текста из произведения литератора. Что конкретно, пока не озвучивают — хотят сохранить интригу до церемонии открытия в ноябре.