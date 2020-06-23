МВД: Один из участников потасовки с омоновцами в Молодечно ранее неоднократно привлекался к административной ответственности

Сотрудники уголовного розыска Молодечненского РОВД «установили личности двоих местных жителей, оказавших сопротивление бойцам ОМОНа 19 июня во время несанкционированных массовых мероприятий в райцентре», сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в своем телеграм-канале.

Мужчины признаны подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному по ст. 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок) Уголовного кодекса.

«Одному из задержанных 24 года, он не привлекался ни к какому виду ответственности, — отметила Чемоданова. — Второму недавно исполнился 31 год. В его биографии уже имеются административные взыскания — за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, распитие алкогольных напитков и появление в состоянии опьянения в общественном месте, мелкое хулиганство и управление транспортным средством в состоянии опьянения».

Чемоданова также сообщила: «Установлено, что вечером 19 июня подозреваемые напали на сотрудников ОМОНа, когда те охраняли общественный порядок в Молодечно и задерживали 25-летнего жителя райцентра за административные правонарушения (тот устроил провокацию во время несанкционированного массового мероприятия и не повиновался законному требованию милиционера прекратить противоправные действия). Молодые люди схватили омоновцев за шею и повалили на землю. При этом один из них попытался ударить сотрудника ногой. Сейчас правоохранительные органы устанавливают иных участников преступления и выясняют все обстоятельства происшествия».

Инцидент произошел во время акции «Цепь солидарности» в центре Молодечно на перекрестке улиц Великий Гостинец и Богдана Хмельницкого, когда граждане пытались отбить у омоновцев одного из задержанных. Широкий резонанс инцидент получил в связи с тем, что на опубликованных фотографиях и видеозаписях у одного из омоновцев заметили в руках предмет, похожий на пистолет.