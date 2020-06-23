Лукашенко со своими детьми направился на парад в Москву

Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Планируется, что 24 июня он вместе с сыновьями будет присутствовать на военном параде в Москве, сообщила пресс-служба президента.

9 мая 2019 года, Минск. Фото пресс-службы президента Беларуси

Парад по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне был перенесен в России с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса COVID-19. В Минске парад 9 мая состоялся.

Тему московского парада Лукашенко затронул во время визита на предприятие «Гродно Азот» 16 июня. Официальный лидер отметил непростую обстановку с коронавирусом в России. По его словам, Москва еще как-то справляется: скоро надо проводить парад. «Как же: белорусы провели парад 9 мая, а Россия не провела — надо проводить. Ну, поедем проведем парад, — сказал белорусский руководитель. — Но обстановка очень тяжелая, и мы, конечно, так посматриваем на своих родных братьев, чтобы к нам это не вернулось. Думаю, не вернется, потому что мы не закрылись».

Парад в Москве пройдет в 75-ю годовщину Парада Победы в честь победы над фашистской Германией.