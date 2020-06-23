Вергейчик поблагодарил Лукашенко за отсутствие карантина

Первый заместитель председателя БФФ Юрий Вергейчик в эфире «Беларусь 5» рассказал о том, что считает правильным решение проводить чемпионат Беларуси в условиях пандемии коронавируса.

«Вы же видите, что мы приняли правильное решение. Вроде как рискованное, но время показало, что правильно сделали, что начали чемпионат и его проводим. Уже заканчивается первый круг. Сложно сказать, что было бы, если бы мы его не начали. Когда бы тогда смогли его начать и в каком формате он бы проводился...