Вергейчик поблагодарил Лукашенко за отсутствие карантина

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Первый заместитель председателя БФФ Юрий Вергейчик в эфире «Беларусь 5» рассказал о том, что считает правильным решение проводить чемпионат Беларуси в условиях пандемии коронавируса.

«Вы же видите, что мы приняли правильное решение. Вроде как рискованное, но время показало, что правильно сделали, что начали чемпионат и его проводим. Уже заканчивается первый круг. Сложно сказать, что было бы, если бы мы его не начали. Когда бы тогда смогли его начать и в каком формате он бы проводился...

Тяжелый период сейчас, это понятно. Вы же видите: экономический кризис. Очень серьезный кризис, который до нас еще не дошел. И за это надо сказать спасибо руководству страны, что на самом деле не ввели карантин и не остановили экономику. А что бы было — я не представляю... Да, есть сложности, но это глобальные сложности. Мы же встроены в эту глобальную экономику. Это сказывается и на футбольных клубах. Футбол неотделим от экономики», — сказал Вергейчик.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: БФФ карантин коронавирус COVID-19 Персона: Юрий Вергейчик

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