Беларусь оказалась в области повышенного атмосферного давления

Сегодня практически всех жителей Беларуси ожидает теплая комфортная (без дождей) погода.

По данным Белгидромета, погоду на территории страны будет формировать область повышенного атмосферного давления (на юго-западе сохранится влияние фронтального раздела).

Синоптики прогнозируют переменную облачность. Преимущественно без осадков.

Температура воздуха в регионах: