Беларусь оказалась в области повышенного атмосферного давления

/ Общество
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Сегодня практически всех жителей Беларуси ожидает теплая комфортная (без дождей) погода.

По данным Белгидромета, погоду на территории страны будет формировать область повышенного атмосферного давления (на юго-западе сохранится влияние фронтального раздела).

Синоптики прогнозируют переменную облачность. Преимущественно без осадков.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +22..+24°C (вероятность осадков 80-90%);
  • Витебск +24..+26°C;
  • Гомель +23..+25°C (вероятность осадков 5-10 %);
  • Гродно +24..+26°C;
  • Могилев +23..+25°C;
  • Минск +24..+26°C.
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Тэги: погода

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