Беларусь оказалась в области повышенного атмосферного давления
Сегодня практически всех жителей Беларуси ожидает теплая комфортная (без дождей) погода.
По данным Белгидромета, погоду на территории страны будет формировать область повышенного атмосферного давления (на юго-западе сохранится влияние фронтального раздела).
Синоптики прогнозируют переменную облачность. Преимущественно без осадков.
Температура воздуха в регионах:
- Брест +22..+24°C (вероятность осадков 80-90%);
- Витебск +24..+26°C;
- Гомель +23..+25°C (вероятность осадков 5-10 %);
- Гродно +24..+26°C;
- Могилев +23..+25°C;
- Минск +24..+26°C.