Евродепутат: режим Лукашенко находится в панике

По мнению депутата Европарламента Михаэля Галера, сегодня вместо потепления по линии Беларусь-ЕС наблюдается похолодание.

Евродепутат был одним из тех, кто подписал заявление с требованием к белорусским властям немедленно освободить политических оппонентов, пишет DW .

По его словам, в настоящий момент «ситуация обострилась»: «Очевидно, что режим находится в панике , все надежды, которые мы выражали, и все ожидания в преддверии президентских выборов оказались под вопросом».

Он отметил, что Брюсселю надо понять, как на все проходящие процессы в Беларуси реагировать.

«Я бы не стал начинать с изменений в соглашении об упрощении визового режима, которое должно вступить в силу с 1 июля, потому что это ударит по людям. Но наши надежды на то, что в Беларуси произойдут какие-то политические изменения, что желания граждан страны осуществятся, в настоящее время весьма призрачны», — подчеркнул Галер.