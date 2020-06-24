«Всю жизнь страдать от повреждения легких». Ученые считают, что навсегда вылечится от COVID-19 невозможно
По мнению специалистов Национальной службы здравоохранения Великобритании, заразившиеся коронавирусом нового типа даже в случае выздоровления никогда не смогут забыть о COVID-19.
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Половине бывших пациентов грозят пожизненные физические, когнитивные и психологические нарушения, а 70% выздоровевших могут страдать от бредового расстройства.
У каждого десятого выписанного британца диагностируют острое поражение сердца.
Кроме того, ученые все чаще говорят о том, что коронавирус может вызвать повреждения мозга, повышающие возможность развития болезни Альцгеймера, пишет