«Всю жизнь страдать от повреждения легких». Ученые считают, что навсегда вылечится от COVID-19 невозможно

По мнению специалистов Национальной службы здравоохранения Великобритании, заразившиеся коронавирусом нового типа даже в случае выздоровления никогда не смогут забыть о COVID-19.

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Как пишет The Daily Telegraph , эксперты утверждают, что каждый третий пациент, перенесший болезнь, может всю оставшуюся жизнь страдать от повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств.

Половине бывших пациентов грозят пожизненные физические, когнитивные и психологические нарушения, а 70% выздоровевших могут страдать от бредового расстройства.

У каждого десятого выписанного британца диагностируют острое поражение сердца.