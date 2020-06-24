ЕC приготовил санкции для душителей свободы в Беларуси

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В Евросоюзе угрожают санкциями Беларуси и чиновникам, если в стране не прекратятся репрессии.

«До выборов остались шесть недель, и наши призывы остаются неизменными: запугивания и преследования политических оппонентов и гражданского общества должны прекратиться», — заявил DW депутат Европейского парламента Михаэль Галер.

Кроме этого, он считает, что власти Беларуси должны допустить к участию в выборах потенциальных кандидатов на президентский пост, а также освободить блогера Сергея Тихановского, экс-главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико и других политузников.

«Мы требуем, чтобы режим прекратил подобные действия [репрессии]. Если этого не произойдет, мы вынуждены будем выбрать средства из арсенала, который у нас имеется для таких случаев», — заявил Галер.

Он объяснил, что ЕС, если ничего не изменится, начнет с индивидуальных санкций против ответственных за происходящее: «Их визы могут отозвать, возможно, заблокировать счета».

Евродепутат предложил «взглянуть на санкции, введенные против России», чтобы понять, в «каких областях возможны ограничения».

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Беларусь-ЕС Персона: Михаел Галер

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