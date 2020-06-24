«Ощущаю стыд за то, как в Беларуси власть наспех устраняет политических конкурентов». Фронтмен J:Mors выступил с эмоциональным заявлением

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Один из самых известных и популярных белорусских музыкантов, фронтмен J:Mors Владимир Пугач выступил с эмоциональным заявлением.

На своей странице в соцсети он написал, что его дочь является ровесницей белорусской Конституции: «Не мутанта 1996 года, а Конституции, принятой в 1994 году».

Пугач признался, что в последнее время «часто и подолгу» обсуждает с ней происходящее в стране.

«На днях она спросила, почему я об этом не пишу публично… Обычно, я не высказываюсь о политике. (Да и вообще, последний пост в ФБ 2 года назад был). Но, этот год особенный. Для планеты, для Беларуси и для меня лично…» — объяснил свой «выход из тени» музыкант.

 

 

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Владимир Пугач

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